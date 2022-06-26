TBMM'de yoğun hafta! Ek bütçe, bedelli askerlik, 3600 ek gösterge, öğrenci affı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2022 yılı ek bütçesi ile bedelli askerlik düzenlemesini de içeren kanun tekliflerini yasalaştırmak için mesai yapacak. 3600 ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi de gündeme gelecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yasama ve denetim faaliyetlerini yürüteceği yoğun bir haftaya daha giriyor.​

Haftalık çalışmasına 28 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklif ile genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan 'personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri' ekonomik kodlarını içeren tertiplere başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında, 'Cumhurbaşkanı ödeneği' ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2'si oranında ödenek eklemesi yapılacak. Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

Bedelli askerlik düzenlemesi Genel kurulda daha sonra bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Düzenleme ile yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlüler bu hizmetten faydalanabilecek. Genelkurmay başkanının yaş haddi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek. Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların belirlenen usul ve esaslar kapsamında askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınacak.

Sayıştay'a üye seçimi

Genel kurulda Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak. 5 üyenin 3'ü Sayıştay meslek mensupları, 1'i Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları, 1'i de diğer adaylar arasından seçilecek.

Komisyonların gündemi

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifte 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi yer alıyor. Teklifle, kamuoyunda 'öğrenci affı' olarak bilinen ve lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinden eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş imkanı da tanınıyor.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ile İsveç İnceleme Raporu görüşülecek.

KİT Komisyonu denetim programını sürdürecek. Komisyon, salı günü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ, çarşamba günü Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, perşembe günü de Ziraat Bankası AŞ ve bağlı ortaklıklarının 2019-2020 yılı hesaplarını inceleyecek.