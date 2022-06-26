Almanya'da skandal görüntü! Terör örgütü PKK'nın propagandasına izin verildi

ALMANYA'nın Düsseldorf şehrinde terör örgütü PKK sempatizanları Türkiye aleyhinde yürüyüş yaptı. Örgüt paçavralarını taşıyanlara Alman polisi göz yumdu.

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TÜRKİYE, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere yönelik askeri harekat hazırlığı içerisinde. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye takviye yapmaya başladı, operasyon an meselesi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konudaki kararlılığını dile getirdi. TSK'nın operasyon hazırlığı terör örgütünü panik içerisine soktu.

Almanya'da terör yürüyüşü

Terör örgütü PKK elebaşlarının talimatının ardından Avrupa ülkelerinde yürüyüşler başladı. Bu ülkelerden biri de Almanya oldu. Düsseldorf şehrinde örgüt paçavralarını taşıyarak yürüyen terör sempatizanları Türkiye aleyhinde sloganlar attı. PKK'lı teröristlerin kullandığı ayakkabının heykelini yaptıran örgüt sempatizanları yürüyüş boyunca bunu sırtında taşıdı.

Alman polisi görmezden geldi

Almanya'da PKK paçavrasının açıklaması resmi olarak yasaklansa da Alman polisi yürüyüşe göz yumdu.