Dünyanın umutla beklediği haber! DSÖ maymun çiçeği kararını açıkladı

Yıllardır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden dünya şimdi de maymun çiçeği virüsü için alarma geçmiş durumda. Pek çok ülkede görülen virüs ile ilgili Dünya sağlık Örgütü (DSÖ) son kararını verdi.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve kısa sürede küresel bir pandemiye neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yavaş yavaş hayatımızdan çıkarken pek çok ülkede maymun çiçeği virüsü paniği yaşanıyor. 46 ülkeden 4 binin üzerinde kişiyi etkileyen virüs ile ilgili beklenen haber Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) geldi.

DSÖ, maymun çiçeğinin henüz küresel bir halk sağlığı acil durumu oluşturmadığını duyurdu. Açıklamada, "Salgının daha fazla yayılmasını kontrol etmek için yoğun çaba gerekiyor" denildi ve alınan kararın birkaç hafta içinde yeniden değerlendirileceğinin altı çizildi.