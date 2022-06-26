Fuat Oktay'dan kritik uyarı: Yunanistan'ın aklını başına almasını temenni ederiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ege Denizi'ndeki adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasına sert tepki gösterdi. Oktay, Yunanistan'ın aklını başına alması lazım" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ege adaları konusunda Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları kendi çıkarına göre yorumladığını belirtti.

"Türkiye buna rıza gösteremez" diyen Oktay, "Yunanistan'ın aklını başına almasını biz ısrarla temenni ederiz ama bununla birlikte başkalarının dolduruşuna gelmemesi konusunda da uyarırız" ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, Türkiye'nin olan bitene karşı sessiz durma şansı olmadığını da vurguladı.

Yunanistan'ın Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nı (Pserimos) uluslararası hukuka aykırı silahlandırması ve burada asker bulundurması geçtiğimiz günlerde görüntülendi. Adada helikopter pisti, prefabrik 4 yapı ile gözetleme kuleleri bulunuyor. Adaya çizilen Yunan bayrağının iki yanına mevzilenen topçu bataryaları yakından geçen tekne ve gemilerden de görülebiliyor.

(Milliyet)