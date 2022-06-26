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Gurbetçilerin gelişi yoğunlaştı! Sınır kapılarından girişler arttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gurbetçilerin gelişi yoğunlaştı! Sınır kapılarından girişler arttı

Kara yoluyla yolculuğu tercih eden gurbetçiler, başta Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere Edirne'deki sınır kapılarından ana vatana yoğun şekilde giriş yapıyor.

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TÜRKİYE'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin memleketlerinin yolunu tutuyor.

Almanya'dan gelen Cengiz Yeşildal, sınırdan yurda girince tüm yorgunluklarının bittiğini söyledi. Türkiye'yi çok özlediklerini ve tatil boyunca sevdikleriyle hasret gidereceklerini belirten Yeşildal, şunları kaydetti: "Yolda yaşadığımız tüm stresi tüm yorgunluğu burada unutuyoruz. Vatan sevgisi böyle bir şey. Ailemizi çok özledik. Tüylerim diken diken oluyor. Tatil bittiğinde dönüş yolunda gelecek yılın tatilini düşünmeye başlıyoruz. Bir yılın hemen geçmesi ve bir an önce Türkiye'ye gelmek için gün sayıyoruz."

Şevki Yıldırım ise ana vatana gelmenin huzurunu yaşadıklarını ifade etti. Okulların kapanmasıyla gelişlerin yoğunlaştığını dile getiren Yıldırım, "Yollar kalabalıktı ama vatana gelince her şeyi unutuyoruz. Vatan bizim için özlem ve hasret demek. 32 yıldır Almanya'da yaşıyorum. 6 haftalık tatilin ilk haftası geçtikten sonra nasıl geçtiğini anlamıyoruz" dedi.

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