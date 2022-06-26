BIST 2.554
DOLAR 16,88
EURO 17,83
ALTIN 992,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zonguldak'ta kamyon 30 metreden demir yoluna düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta kamyon 30 metreden demir yoluna düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki kamyon karşı istikametten gelen araca yol vermek istediği sırada yaklaşık 30 metre yükseklikten tren yoluna uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Abone ol

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Aşağı Sarmaşık köyü Yolcuoğlu Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada seyir halindeki kamyon, karşı istikametten gelen araca yol vermek istediği sırada yolun kaygan olması nedeniyle 30 metre yükseklikten demir yoluna düştü. Hurdaya dönen kamyonda bulunanlardan 2'si hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Ölenlerin kimlikleri tespit edilemedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Destici'den çok sert tepki: İdam cezasını geri getirmeliyiz
Mustafa Destici'den çok sert tepki: İdam cezasını geri getirmeliyiz
Gurbetçilerin gelişi yoğunlaştı! Sınır kapılarından girişler arttı
Gurbetçilerin gelişi yoğunlaştı! Sınır kapılarından girişler arttı
Yağış zamanları kaydı! Türkiye'nin tarım takvimi için güncelleme önerisi geldi
Yağış zamanları kaydı! Türkiye'nin tarım takvimi için güncelleme önerisi geldi
Fuat Oktay'dan kritik uyarı: Yunanistan'ın aklını başına almasını temenni ederiz
Fuat Oktay'dan kritik uyarı: Yunanistan'ın aklını başına almasını temenni ederiz
TBMM'de yoğun hafta! Ek bütçe, bedelli askerlik, 3600 ek gösterge, öğrenci affı...
TBMM'de yoğun hafta! Ek bütçe, bedelli askerlik, 3600 ek gösterge, öğrenci affı...
6'lı masanın adayı belli oluyor! Konuşulacak ama açıklanmayacak
6'lı masanın adayı belli oluyor! Konuşulacak ama açıklanmayacak
96. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı Secret Power kazandı
96. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı Secret Power kazandı
Nedenini bir türlü bulamadılar... Gece kulübünde 20 gizemli ceset!
Nedenini bir türlü bulamadılar... Gece kulübünde 20 gizemli ceset!
Otizmli çocuğu konuşsun diye papaza götürüp papaz büyüsü bozdurup, eşek dili yedirdiler
Otizmli çocuğu konuşsun diye papaza götürüp papaz büyüsü bozdurup, eşek dili yedirdiler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan doktorların emekli maaşıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan doktorların emekli maaşıyla ilgili açıklama