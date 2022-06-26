Zonguldak'ta kamyon 30 metreden demir yoluna düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki kamyon karşı istikametten gelen araca yol vermek istediği sırada yaklaşık 30 metre yükseklikten tren yoluna uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Abone ol
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Aşağı Sarmaşık köyü Yolcuoğlu Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada seyir halindeki kamyon, karşı istikametten gelen araca yol vermek istediği sırada yolun kaygan olması nedeniyle 30 metre yükseklikten demir yoluna düştü. Hurdaya dönen kamyonda bulunanlardan 2'si hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Ölenlerin kimlikleri tespit edilemedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı.