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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla Marmaris'teki orman yangınında görev yapan ekiplere teşekkür

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla Marmaris'teki orman yangınında görev yapan ekiplere teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarında görev yapan ekiplere teşekkür ederek, "4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğümüz gerek tüm sivil toplum kuruluşlarımızla vereceğimiz mücadeleyle bu işi başaracağımıza inanıyorum" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkiinde 21 Haziran'da başlayan ve dün kontrol altına alınan orman yangının ardından soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerle Değirmenyanı mevkiindeki Yangın Yönetim Merkezi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Kirişci, yemek sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüntülü aradı.

Görüşmede ekiplere seslenen Erdoğan, son aşamasına geçilen mücadelenin başarıyla bitirildiğini söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ölüm, yaralanma, herhangi bir olay cereyan etmeden bu işi bitirdiniz. Fakat 4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Tabii buraları dikim yapmak suretiyle yeniden ihya edeceğiz. Gerek Orman Genel Müdürlüğümüz gerek tüm sivil toplum kuruluşlarımızla vereceğimiz mücadeleyle bu işi başaracağımıza inanıyorum. Özellikle değerli Tarım ve Orman Bakanım ve İçişleri Bakanımızın buradaki koordinasyonuyla ve işçilerimizin çalışmasıyla söndürdüğümüz bu sürecin sona ermesi beni, ailemi ve bütün milletimi inanıyorum ki çok çok mutlu etmiştir. Sizlere şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum."

"Allah sizlerden razı olsun"
Bakan Kirişci de yangının tespit edilmesinden sonra 8 dakika gibi kısa bir sürede müdahalede bulunulduğunu ve gerekli çalışmanın hemen yapıldığını dile getirdi. İlerleyen saatler içerisinde hava, kara ve insan gücünün de arttığına işaret eden Kirişci, yangında soğutma çalışması yürütüldüğünü ifade etti. Çalışmalara katılan tüm ekiplere şükranlarını sunan Kirişçi, "Allah sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi kardeşlerimiz bu ülkenin evlatları olarak bugün zor şartlarda irade ortaya koyuyor ve çaba içerisinde bulunuyor" diye konuştu.

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