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İzmir'de itfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı! Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de itfaiye ekibi yangına giderken kaza yaptı! Yaralılar var

İZMİR'de yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı kaza yaptı. Devrilen itfaiye aracının içerisindeki üç itfaiye personeli yaralandı.

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İZMİR Aliağa Kuzey Bölge Amirliğine bağlı 1. Posta Seyrek Grubu yangın ihbarına giderken kaza yaptı. İtfaiye aracı yoldan çıkarak yan yatarken kaza sonucu üç itfaiye personeli yaralandı.

Yaralı itfaiye personelleri Çiğli Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi alıntına alındı. Tedavi altına alınan itfaiye personellerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazada yaralanan itfaiye personellerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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