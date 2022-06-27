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 Adana'da PKK'ya şafak baskını, aralarında CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı da var

 Adana'da PKK'ya şafak baskını, aralarında CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı da var

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Funda Buyruk'un da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

HDP'li yöneticiler ve CHP'li Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Polis, Seyhan Belediyesi binasında arama yaptı. CHP'li Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk da gözaltında...

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