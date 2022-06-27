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Mesut Özil geri mi dönüyor? Ali Koç yıldız futbolcu ile görüşecek

Mesut Özil geri mi dönüyor? Ali Koç yıldız futbolcu ile görüşecek

Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, uzun süredir formasından uzak. İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan deneyimli 10 numara için bu karar Jorge Jesus yönetiminde de devam etmişti. Ancak şimdi, Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil için yeni bir karar alması gündemde.

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Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mesut Özil, İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalmıştı. Jorge Jesus da bu kararın devam edeceği yönünde açıklamalarda bulunmasına rağmen, sarı-lacivertli yönetim tüm kapıları kapattığı Mesut Özil ile yeniden bir araya gelme kararı aldı.

Mesut Özil'i dinleme kararı aldılar
Fanatik'in haberine göre, Sarı-lacivertli idarecilerin, daha önce af konusunda kesin bir tavır koysa da karşılıklı açıklamalar sonrası, Mesut Özil'i dinleme kararı aldığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Mesut Özil konusunu netleştirmesi bekleniyor.

Geçen sezon 11 kez skora katkı verdi
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 26 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 9 gol atıp, 2 asist yaptı.

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