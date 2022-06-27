Rusya 1918'den beri ilk kez borcunu ödeyemedi Rus Maliye Bakanı temerrüt ilanına komedi dedi

Rusya iki eurobond kuponunu ödeyemediği gerekçesiyle temerrüde düştü. Ukrayna saldırıları nedeniyle zor günler yaşayan Moskova yönetimi 1918'den sonra ilk kez bir borcunu ödeyememiş oldu. Rus Maliye Bakanı Siluanov ise hazinede yeterince para olduğunu söylerek temerrüt ilanını "komedi" olarak adlandırdı.

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Rusya Federasyonu 100 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez borçlarını belirlenen zamanda ödeyemedi.

Moskova hükümetinin 27 Mayıs tarihli iki eurobond ödemesi bulunuyordu. Bu borçlar ödenmeyince 30 günlük ek süre tanındı. Ancak ödeme yöntemleri engellenen Rusya 100 milyon dolarlık parayı ödeyemedi.

Alacaklılar bu borçların temerrüde düştüğünü ilan etti. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ise yeterince fonlarını olduğunu söyleyerek yaşanan durumu "komedi" olarak nitelendirdi.

Siluanov daha önce alacaklı tahvil sahiplerine döviz ve ruble hesabı açmalarını söylemişti. Bu yöntemle Moskova, ABD yaptırımlarının etrafından dolaşmayı umuyordu.

Ukrayna'ya saldıran Rusya ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok yaptırıma maruz kaldı. ABD, Moskova hükümetine ABD'li tahvil sahiplerine ödeme yapabilmesi için istisnai bir izin vermişti. Mayıs ayından itibaren bu istisnai iznin uzatılmayacağı duyuruldu. Rusya geçen ay temerrüde düşmenin eşiğine gelmişti.

Temerrüde düşmek ne demektir?

Temerrüde düşmek; borcun hiç ödenmeyecek vaziyette olunması veya iflas edilmesi anlamına gelmemektedir. Temerrüde düşmek, zamanında ödeyememek anlamına gelir. Temerrüde düşmek, genel olarak borcun zamanında ödenmesi- ödenmemesi hali adına söylenmekle beraber bu vaziyet borçlu kişinin ve alacaklının temerrüdü şeklinde iki çeşitlidir;

Borçlu kişinin yapması gereken ödemeyi zamanında yapmaması temerrüde düşer. Buna karşılık olarak ödemeyi alan taraf söz konusu ödemenin karşılığında yapılması gereken sorumluluğu yerine getirmez veya ifa edilmiş olan ödemeyi kabul etmezse temerrüde düşmüş olur.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka mayıs ayında temerrüde düşmüştü. Hükümet 78 milyon dolarlık borcunu 30 günlük ek sürenin ardından ödemeyeceğini açıklamıştı.