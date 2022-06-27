Ucuz ve az yakan araçlara rekor ilgi 3 müşteriden 2'si hibrit soruyor

Türkiye’de otomobil almak da kullanmak da giderek zorlaşırken, daha ucuz ve az yakan araçlara ilgi rekor düzeyde arttı. Totoya CEO’su Ali Haydar Bozkurt, akaryakıta üst üste gelen zamların ardından hibrit araçlara hiç olmadığı kadar ilgi olduğunu söyledi. Model tercihinde ise alt segmentler hakimiyeti ele geçiriyor.

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Toyota’nın yeni SUV stratejisi kapsamında Cross ürün ailesinin ilk ürünü Yaris Cross’un geçen hafta Alaçatı’da düzenlenen lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, artan araç fiyatları ve üst üste gelen akaryakıt zamlarının tüketiciyi daha önce hiç olmadığı kadar daha ekonomik modellere yönelttiğini vurguladı.

Bozkurt, tüm dünyada hızla büyüyen SUV pazarının da Türkiye’de daha ucuz modellerin olduğu B segmenti üzerinden yükseldiğine dikkat çekti. B-SUV’un SUV segmentteki payı yüzde 57’ye ulaştı. Pandemi öncesinde pazarın hakimiyeti bir üst segment olan C-SUV araçlardaydı.

3 müşteriden 2'si hibrit soruyor

Türkiye’de en ucuz otomobilin fiyatı 400 bin TL’ye yaklaşırken, yakıt fiyatları da üst üste gelen zamlar sonrası son bir yılda yüzde 300’ün üzerinde arttı. Bir litre benzinin fiyatı 30 TL’ye dayandı. Mazotun litre fiyatı ise 30 TL’yi gördü.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın otomobil pazarına etkisini Dünya gazetesinden Aysel Yücel'e değerlendiren Ali Haydar Bozkurt, “Son 3-4 ayda daha önce hiç olmadığı kadar hibrit araç soran oldu. Artık bayiye gelen üç müşteriden ikisi hibrit soruyor. Tüm modeller için hibrit talebi artıyor. Çünkü birçok avantajının yanında önemli ölçüde bir yakıt tasarrufu sağlıyor” dedi. Toyota Corolla özelinde bakıldığında 3.5 lt/100 km hibrit karma tüketim, benzinli otomatik versiyonda 5.4/lt 100 km. Şehir içinde hibritin avantajı daha fazla oluyor. Hibrit otomobillerde bazı durumlarda yakıt tasarrufu aynı modelin benzinli versiyonuna göre yüzde 50'ye kadar çıkıyor. Bozkurt, bu kapsamda Yaris Cross modelinde de satış hedeflerinin yaklaşık yüzde 50 oranında hibrit, yüzde 50 oranında benzinli model satmak olacağını söyledi.

“Potansiyelin 10’da 1’ini getirebildik”

Dünyada Yılın Şehir Otomobili seçilen Yaris Cross’un satış hedeflerini açıklayan Bozkurt, “Yıl sonuna kadar alabildiğimiz adet bin olduğu için hedefimiz bu şekilde olacak. Önümüzdeki yıl ne kadar araç alacağımız henüz netleşmedi ancak bu aracın normal pazar şartlarında, araç bulunabildiği koşullarda yaklaşık 10 bin adetlik bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi SUV segmenti çok fazla büyümeye başladı. SUV segmenti içerisinde ise B-SUV yüzde 57’lik bir pay ile günümüzde en büyük SUV segmenti haline geldi. oldu. Bu açıdan Yaris Cross’un potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade edebiliriz” Yaris Cross farklı segment müşterilerini de kendisine çekecek” diye konuştu.

B-SUV segmentindeki tek tam hibrit

B-SUV segmentinin yeni temsilcisi Yaris Cross, lansmana özel 667.800 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. B-SUV segmentindeki tek tam hibrit seçeneği olan Toyota Yaris Cross Hybrid ise 702.600 TL’den başlayan fiyatlara sahip. Toyota Yaris Cross 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle sunuluyor. Yaris Cross Hybrid şehir içi sürüşlerde sıfır emisyon ve sıfır yakıt tüketimiyle daha uzun süre yol alabiliyor. Sadece elektrik motorunu kullanarak 130 km/s hıza kadar çıkabiliyor. Yaris Cross Hybrid, B-SUV segmentindeki tek tam hibrit olarak öne çıkıyor. Toyota’nın tüm modellerinde olduğu gibi Yaris Cross da ‘Toyota Garanti ON’ uygulamasıyla 10 yıla kadar garanti altına alınıyor.

Corolla Cross sonbaharda geliyor

Yaris Cross ile Toyota’nın Cross ailesinin ilk ürününü lanse ettiklerini belirten Bozkurt, “Toyota SUV ürün gamı anlamında önemli bir yere geldi. Yaris Cross, C-HR, RAV4 ve Land Cruiser olmak üzere geniş bir SUV yelpazesi sunmaya başladık. Aynı zamanda sonbaharda, büyük bir merakla beklenen Corolla Cross’u da Türkiye’ye getirerek SUV ürün gamını daha da güçlendireceğiz" dedi.

Hibritin satışlardaki payı yüzde 10'u aştı

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, 2021 Ocak-Mayıs döneminde toplam satışlardan yüzde 7,8 pay alan hibrit otomobiller, bu yılın aynı döneminde payını yüzde 10,3’e çıkardı. Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarına da ilgi artıyor. Ancak elektrikli araçlar hem hibrite göre hem daha pahalı hem de tüketicinin menzil ve şarj kaygısı devam ediyor. Ayrıca elektrikli araçlar çip krizinden daha fazla etkilendiği için bulunurluk sorunu daha fazla. Geçen yıl ilk 5 ayda 617 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti. Pazar yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 daralırken, bu yılın ilk 5 ayında 1.764 elektrikli araç satıldı. Ali Haydar Bozkurt, araç tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle satış rakamlarının müşterinin eğilimini tam olarak yansıtamadığını belirtti. Bozkurt, “Müşteri bir yandan da ne bulursa onu alıyor. Corolla almaya gelip, araç olmadığı için Lexus’la bayiden çıkan müşteri var. Bu iş adeta bir rulet gibi oldu” dedi.

"Son çeyrekte telafi hedefimiz var, eylülde fotoğraf netleşir"

Ali Haydar Bozkurt, tedarik zincirinde yaşanan problemlerin yarattığı kaybı yılın son çeyreğinde telafi etmeyi planladıklarını ifade ederek, şu açıklamayı yaptı: “2021’in sonunda bu yıl için umutluyduk. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hedeflerimizi geçen yıla yakın bir satış rakamına ulaşmak yönünde revize ettik. 51-53 bin adet arasında satış hedefimiz var. Zaman zaman üretim duruşu ya da gelen araçlarda gecikmeler yaşasak da kayıp yaşadığımız aylardaki o eksik adetleri özellikle de yılın son çeyreğinde tamamlamak gibi bir niyetimiz, çalışmamız var. Yurt dışı da bize bu anlamda aynı niyetle destek veriyor. Ancak değişik parçalarda tedarik sıkıntıları ya da lojistikte anlık sorunlar olabiliyor. Eylülde bu yıla yönelik daha net fotoğraf çekeceğimizi düşünüyoruz.”