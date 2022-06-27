Nagehan Alçı Aykut Erdoğdu olayına isyan etti: Erkeklerin lanet düzeni kadınlar eliyle devam ediyor

Aykut Erdoğdu'nun eski eşi tarafından yeni eşi Tuba Torun hakkındaki ses kaydının ortaya çıkması üzerine yine bir kadının mağdur olması üzerine yazan Nagehan Alçı, "Erkeklerin kadınları boyunduruk altına aldığı bu lanet düzen kadınlar eliyle devam ediyor." dedi.

Abone ol

Haber Türk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, eski eşiyle arasında boşanmadan önce geçen bir konuşması dün gece gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun hakkında "Bu ülkede hala kadınlar erkekler için birbirine kumpas kuruyor. Hep kadınlar kurban ediliyor. Erkeklerin kadınları boyunduruk altına aldığı bu lanet düzen kadınlar eliyle devam ediyor. Tüm bu çirkin tablo içinde yeni evli, kadın hakları için mücadele eden gencecik bir avukat olan Tuba Torun hastaneye kaldırıldı. İnsanın içi parçalanıyor" yorumunu yaptı.

"Bu hadiseyi bir politik magazin olayı gibi görmek bilinçsizlik olur" diye yazan Alçı, "Bu acı olay Türkiye'de kadın mücadelesinin temeli olması gereken kadın bilincinin ve kadın dayanışmasının yerlerde süründüğünün bir göstergesi. Türkiye'de hala kadının adı yok. Zaten o sebeple "MeToo" hareketi İslam dünyasında, bizden çok daha eğitimsiz ve "geri" gördüğümüz toplumlarda bile etkili olurken Türkiye'de hiç etkisi olmadı" ifadelerini kullandı.

Alçı, "Hem seküler çevre hem muhafazakar çevre hem Türkler hem Kürtler hem İslamcılar hem Atatürkçüler yeri geldiğinde kendi Harvey Weinstein'larına sahip çıkıyor. Kadınların haklarını ve haysiyetini kimsenin düşündüğü yok. Acı ama maalesef hakikat bu sevgili okurlarım. Türkiye'nin lanet politik kutuplaşmasında kadınlar erkek-egemen ideolojilerin maşası olarak kullanılıyor. O arada kadın hakları ve kadın dayanışması heba ediliyor. Mağdur sadece yaşadığı bu korkunç olay yüzünden aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Tuba Torun değil aslında, hepimiziz" dedi.