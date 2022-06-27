27 Haziran gram altın çakıldı kimse beklemiyordu daha da düşer mi İslam Memiş altın alın diyor

BBDK kararları ile düşüşe geçen dolar ve altın sürpriz rakamları gördü. 27 Haziran pazartesi günü altın ve dolardaki düşüş devam etti. Gram altın hızlı bir düşüşle sabah saatlerinde 950 lirayı gördü. Dolar kuru da geriledi. Altın borcu olanlar ile altın ve dolara yatırım yapanlar ise 'neler oluyor' altın ve dolar daha da düşer mi sorusunu yöneltiyor. Ekonomistlerin beklediğinden daha fazla düşen altın ve dolar yatırımcıya sürpriz alım fırsatı sundu. Peki bundan sonra ne olur? İşte son piyasa verileri ve altın ile dolar için ekonomistlerin tahminleri: