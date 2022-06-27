Fenerbahçe'de Mariano Diaz gelişmesi: Görüşmeler resmen başladı

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ederken gözler transfere çevrilmiş durumda. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatı üzerine forvet arayışlarına geçen yönetimin hedefindeki oyuncunun, Real Madrid forması giyen Mariano Diaz olduğu öğrenildi. Kanarya, Dominikli forvet için pazarlıklara başladı. İşte detaylar... .

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Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için transfer harekatına devam eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Real Madrid'in Dominikli forveti Mariano Diaz için masaya oturdu. Real Madrid, Diaz ile yolları ayırmak için gelen tüm tekliflere kapısını açmış durumda.

Masaya oturuldu

Şu ana kadar Getafe ve Fenerbahçe'den teklif alan Mariano Diaz, Getafe'yi geri çevirdi. Fenerbahçe ile görüşmeler ise önemli bir noktaya geldi. Golcü oyuncunun menajeri David Aranda ile masaya oturan Fenerbahçe, oyuncudan 4 milyon Euro maaş talebiyle karşılaştı. Fenerbahçe ise bu istenen ücretin ödenemeyeceğini ancak tüm başarı bonuslarıyla birlikte 3 milyon Euro'luk bir maaşın geçerli olduğu bir teklifi iletti. Mariano ve menajeri, Fenerbahçe'nin son teklifi üzerine düşünmek için süre istedi.

Fener beklemede

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe cephesi de bu cevap üzerine beklemeye başladı. 28 yaşında ve 1.80 boyunda olan Dominikli santrfor Mariano Diaz, Real Madrid'e 2018 yılında Lyon kulübünden transfer oldu. Real Madrid bu transfer için Fransız kulübüne 21.5 milyon Euro bonservis ödedi. Real Madrid ile 2023 haziranına kadar sözleşmesi bulunan Mariano Diaz'ın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro civarında.

11 maçta forma giydi

Diaz geçtiğimiz sezon Real Madrid formasını 11 resmi maçta giydi. 1 gol ve 1 asiste imza attı.