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Galatasaray, Hırvat golcü için düğmeye bastı! Sözleşmesindeki madde dikkat çekti

Galatasaray, Hırvat golcü için düğmeye bastı! Sözleşmesindeki madde dikkat çekti

Fenerbahçe'ye çalım atarak Abdülkerim Bardakcı transferini açıklayan ve Diagne ya da Gomis'ten birini göndermek isteyen Galatasaray, Marko Livaja'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki madde ise dikkat çekti.

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Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gelecek sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle birlikte göreve gelen teknik adam Okan Buruk, Transfer sürecinde de etkili bir rol oynayacak.

Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda Cenk Ergün, transferleri bir bir bitiriyor. Birçok farklı ülkeye yolculuk yapan Ergün, birçok farklı kulüp ve oyuncuyla görüşmelerde bulundu.

Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı'nın transferini resmiyete kavuşturan Galatasaray, golcü transferi için düğmeye bastı. Diagne ve Gomis'ten birini göndermek isteyen G.Saray, Hırvat oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'da hedef Marko Lıvaja
Sabah'ın haberine göre; forvet transferi yapmaya hazırlanan Galatasaray'da listeye sürpriz bir isim eklendi: Marko Livaja. Hırvatistan ekibi Hajduk Split'te sergilediği 32 gol, 7 asistlik performansla sezona damgasını vuran Livaja, sarı-kırmızılı kulübün gündemine geldi.

Sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan 28 yaşındaki Hırvat golcünün kulübünden garanti ücret olarak yıllık 1 milyon Euro aldığı öğrenildi.

İtalya serüveninde aradığını bulamadı
Genç yaşında Inter'e transfer olan ancak hem Milano ekibinde hem de kiralık olarak gittiği Cesena ve Lugano'da bekleneni veremeyen Marko Livaja, sonrasında 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Atalanta'nın yolunu tuttu.

Ardından 6.5 milyon Euro'ya Kazan'a giden tecrübeli golcü, İspanya ve Yunanistan deneyimleri sonrasında altyapısından yetiştiği Hajduk Split'e döndü. Livaja, 10 numara ve ikinci forvet olarak da görev yapabiliyor.

Marko Lıvaja kimdir?
26 Ağustos 1993 tarihinde dünyaya gelen Marko Livaja, forvet mevkiinde oynuyor. Hajduk Split takımında forma giyen Hırvat futbolcu, sağ ayağını kullanıyor. Livaja'nın Split takımı ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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