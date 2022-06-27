Fehmi Koru Bekir Bozdağ muhalefete tüyo verdi dedi TBMM Başkanı Şentop Koru'yu aradı

Fehmi Koru, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın “Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan’dır, adaylığı yasaldır” açıklamasını muhalefete erken seçim tüyosu olarak niteledi. Erken seçim olursa 3. defa aday olabilir görüşüne destek çıkan Koru'yu arayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Erdoğan yeni sistemde bir kere seçildi" dedi. Şentop'un açıklamaları erken seçim ihtimalinin azaldığı yorumlarına yol açtı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını açıklamasının ardından Anayasa'ya göre 3. kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar yeniden başladı.

Aralarında hukukçuların da olduğu pek çok kişi, 'bir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebileceği' hükmünün yer aldığı Anayasa'nın 101. maddesini işaret ederek Erdoğan'ın 2023'te aday olamayacağını öne sürüyor.

"Yeni sistemde bir kere seçildi"

İktidar kanadı ise Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sadece bir kere seçildiği için adaylığının önünde bir engel bulunmadığını savunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın “Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan’dır, adaylığı yasaldır” açıklamasını değerlendiren yazar Fehmi Koru, bu sözleri muhalefete verilmiş erken seçim tüyosu olarak gördü.

Erken seçim olursa 3. defa aday olabilir görüşü

Seçimlerin zamanında yapılması halinde Erdoğan'ın 3. kez aday olamayacağını ancak erken seçim olması halinde aday olabileceği görüşünü dile getirenlere hak veren Koru'nun yazısına TBMM Başkanı Mustafa Şentop cevap verdi.

Şentop'un açıklamaları seçimlerin zamanında yapılacağı beklentisini kuvvetlendirdi

Şentop'un kendisini aradığını söyleyen Koru, açıklamaları bugünkü "TBMM başkanı Şentop aradı ve “Tayyip Erdoğan üçüncü defa aday olabilir” dedi" yazısında böyle paylaştı:

"Zihnim bu konuyla meşgulken TBMM başkanı Mustafa Şentop bir toplantı vesilesiyle bulunduğu Kırgızistan’dan aynı konu hakkında görüş açıklamak üzere bana ulaştı.

Mustafa Şentop yalnızca TBMM başkanı olduğu için değil, hukukçu kimliği sebebiyle de önemli bir siyasetçi. Kamu hukuku profesörü. Tartışmaya sebep olan 2017’de gerçekleşmiş anayasa değişikliği sırasında TBMM’de Anayasa Komisyonu başkanı oydu ve bu özelliğiyle de söyleyecekleri önem taşıyor.

Sistem değişikliği getiren 16 nisan 2017 tarihli halkoylamasıyla gerçekleşmiş anayasa değişikliği paketi onun başkanı olduğu komisyon tarafından hazırlanmıştı.

Kendisini dinledim, görüşlerine karşı itirazlarımı söyledim. Gönderdiği hakemli bir dergide yayımlanmış, kaynakçası ve 79 adet uzun dipnotlu 40 sayfayı bulan “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iki defadan fazla cumhurbaşkanı seçilememe kuralı” başlıklı ‘mart 2022’ tarihli yazısını da okudum.

Şentop "sistemi yeniledik" dedi

TBMM başkanı Şentop, hukukçu kimliğiyle, “Tayyip Erdoğan yeniden aday olabilir” görüşünü savunuyor. Seçildiği takdirde aynı görevde üçüncü defa bulunacak olsa bile, Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığındaki yeni dönemi ikinci başkanlık dönemi olacak ona göre…



Gerekçesinin temelinde, anayasa değişikliğiyle sadece anayasanın bazı maddelerini değiştirmedikleri, sistemi de yeniledikleri tespiti yatıyor.

Kısa gerekçe şu: İlk seçilmesi (2014) sonrasında eski sistemin -parlamenter sistemin- cumhurbaşkanıydı Tayyip Erdoğan; anayasanın değişen maddesi (m. 101) ile ilk defa 2018’de yeni sistemin cumhurbaşkanı -daha doğrusu ‘başkan’ veya İngilizcesi ile ‘president’– oldu, böylece bir defa daha aday olma hakkı var. Eski dönemi saymamak gerekir.

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