12 İslam ülkesi ürünlerine gümrük vergisi düşürüldü, domuz eti kararı da var

12 İslam ülkesinden yapılacak, ağırlığını tarımsal ürünlerin oluşturduğu 733 ürünün gümrük vergisi düşürüldü. İslam ülkelerinde tüketimi çok sınırlı olan domuz etinde de vergi indirildi.

İthalat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak, İslam Konferansı Teşkilatı üyesi olan ve aralarında Suudi Arabistan, Kuveyt, İran, Katar’ın yer aldığı 12 İslam ülkesinden yapılacak, ağırlığını tarımsal ürünlerin oluşturduğu 733 ürünün gümrük vergisi düşürüldü.

Gümrük vergisi düşürülen ürünler arasında en dikkat çekici olanı ise İslam ülkelerinde tüketimi çok sınırlı olan domuz eti oldu. 1602.49 ile başlayan ve Gümrük Tarife Cetvelinde “Domuzun diğer parçalarından ayrılmış madde ve konserveler” başlıklı ürün grubunun, 12 ülkeden ithalatında alınan vergi yüzde 121.5’ten yüzde 98.4’e indirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi Kararında değişiklik yapıldı. 31 Aralık 2020 tarihinde 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğü konulan kararın (I), (II) ve (IV) sayılı listesinde yer alan önemli bölümü tarım ürünlerinden oluşan toplam 733 ürünün gümrük vergisinde indirime gidildi.

Gümrük vergisindeki indirim oranı 0.3 puan ile 23.1 puan arasında değişirken, en büyük indirim de 1602.49 ile başlayan domuz eti grubunda gözlendi. Gümrük vergisi indirilen ürünler arasında; peynir, yumurta, çiçek, kahve, nişasta, bitkisel yağlar gibi ürünler de yer alıyor. Bu ülke grupları için ayrıca demir ve yassı mamullerin bazılarında da gümrük vergisi indirildi.

Gümrük verisi indirimi uygulanacak ülkeler ise şunlar:

Bahreyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran, Katar, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün.

Karadağ’dan 5 bin ton un, 2700 ton et gümrüksüz gelecek

Öte yandan Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Karadağ menşeli bazı tarım ürünleri için gümrüksüz olarak ithal edilmek üzere tarife kontenjanı açıldı. Bu kapsamda; 5 bin ton buğday unu, , 2700 ton et, 150 ton et ve sakatat, 150 ton mantar, 300 ton şeftali, 350 ton yabanmersini ve 200 ton ahududu ithal edilecek.

Ambalajlı etilde gümrük vergisi iki katına çıktı

2207.20.00.10.13 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) dökme etil alkolün yüzde 10 olan gümrük vergisi yüzde 25’e yükseltilirken, 2207.20.00.10.14 GTİP’li ambalajlı etil alkolün vergisi yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkarıldı. Etil alkol ithalatındaki gümrük vergisinin artırılmasına ilişkin karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.