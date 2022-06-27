İlginç anket: Dünyada öfkede ikinci, üzüntüde üçüncüyüz

GALLUP Araştırma şirketi çok ilginç bir ankete imza attı. Çeşitli ülkelerde sokaktaki insana "Son 24 saat içinde öfkelendiniz mi?" diye sormuş; Türkiye'de insanların yüzde 48'i "Evet" yanıtını vermiş. "Son 24 saat içinde kendinizi üzgün hissettiniz mi?" sorusuna ise Türkiye'de insanların yüzde 49'u evet dedi.

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Kamuoyu araştırma şirketlerinin pek çok somut olguyu ölçmesi belki mümkün ama duyguları ölçmek öyle kolay değil. Gallup'un araştırması duyguları ölçmeye yönelik çarpıcı bir çalışmaya imza attı. Araştırma şirketi Gallup, 122 ülkede yaklaşık 140 bin kişiyle yapılan “Duygular Anketi” sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre “Son 24 saatte sinirlendiniz mi” sorusuna Türkiye’den yüzde 48 oranında “Evet” yanıtı çıktı. İlk sırada yüzde 49 ile Lübnan, 3’üncü sırada ise yüzde 46 ile Irak yer aldı. “Son 24 saatte üzüldünüz mü?” sorusuna Türkiye’de yüzde 49 oranında “Evet” yanıtı verildi.

İlk sırada Afganistan (yüzde 61) ikinci sırada Lübnan (yüzde 56) var. “Son 24 saatte güldünüz mü?” sorusuna ise yüzde 36 “Hayır” yanıtı verildi. Türkiye bu kategoride dünyada sondan 2’inci sırada yer aldı.

Türkiye’nin “son 24 saatteki” duyguları şöyle:

Öfkelendim yüzde 48 (2. sıra)

Üzüldüm yüzde 49 (3. sıra)

Stres yaşadım yüzde 64 (3. sıra)

Mutlu hissettim yüzde 33 (120. sıra)

Gülümsedim yüzde 36 (121. sıra)

Bir şey öğrendim yüzde 18 (121. sıra)

Dinlendim yüzde 45 (119. sıra)