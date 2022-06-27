Motorin benzin ve LPG fiyatlarında indirim getiren 2 önemli gelişme! Litre fiyatları düşecek

Motorin fiyatlarına hafta sonu 1 liralık indirim bekleniyordu ama gerçekleşmedi. Petrol ve dolar yükseldiğinde benzin ve motorine anında gelen zamlar, düşüş olduğunda kağnı hızıyla yansıtılıyor. Bu hafta dolar kuru düştüğü gibi petrol fiyatlarında da az da olsa bir gerileme var. Bunun da indirim olarak pompaya yansıması bekleniyor. Hafta içinde hem motorin hem de benzine indirim yapılması artık kaçınılmaz oldu.

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Bu hafta Benzin, motorin ve LPG'ye fiyatlarına indirim getirecek 2 önemli gelişme var. Biri petrol fiyatları diğeri de dolar kuru. Akaryakıt fiyatlarını etkileyen dolar ve petrol fiyatlarında vatandaş lehine olumlu gelişmeler var. Son 1 haftada brent petrolün varil fiyatı dolar bazında yüzde 9,2 oranında düştü. Petrol fiyatları bu haftaya da küçük de olsa bir düşüşle başladı ve saat 10.00 itibariyle 109 dolardan işlem görüyor. Türkiye'deki benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkileyen dolar kurunda ise büyük bir düşüş var. Hafta sonunda 17 liranın altına inen dolar kuru saat 10.00 itibariyle yüzde 1,6 oranında değer kaybetti ve 16.57 lira seviyesine kadar indi. Bu iki gelişme benzin ve motorin fiyatlarındaki indirim ihtimalini artık kesinleştirdi. Henüz sektör kaynaklarından indirim oranına ilişkin bir bilgi gelmese de dolar ve petrol fiyatlarındaki düşüşün motorin ve benzine büyük indirimlerle yansıması bekleniyor.

Motorine 1 lira indirim bekleniyordu ama...

22 Haziran Çarşamba günü benzin fiyatına yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrilmişti ve motorin fiyatlarına 1 liradan fazla bir indirim geleceği söylenmişti. Hafta sonunda beklenen motorin indirimi hala pompaya yansıtılmış değil. Dolar ve petroldaki artış anında pompaya yansıtılırken, düşüşlerin aynı hızla pompaya indirim olarak yansıtılmaması vatandaş cephesinde tepkiye sebep oluyor.

Benzin, motorin ve LPG fiyatları 27 Haziran 2022 tarihi itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de şöyle:

İstanbul : Benzin: 27,26 TL, Motorin: 30,00 TL, LPG: 11,97 TL

İzmir : Benzin: 27,37 TL, Motorin: 30,04 TL, LPG: 12,09 TL

Ankara : Benzin: 27,35 TL, Motorin: 30,09 TL, LPG: 12,29 TL

Bugün petrol fiyatları ne kadar?

Cuma günü 109,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 109,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,45 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 109,29 ile 109,55 dolar aralığının direnç, 108,73 ile 108,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya'nın petrol ve gaz ihracatının kısıtlanmasına yönelik atılabilecek muhtemel adımlara ilişkin beklentiler, petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. G7 üyeleri, mevcut "enerji krizinden" çıkılması konusunda daha fazla petrol arzının küresel pazara ulaşmasına izin verilmesini istiyor ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması ve Moskova'nın gelirlerinin kısılması yönelik tedbirleri değerlendiriyor. Söz konusu beklentiler ise piyasalarda daha fazla arz daralması yaşanacağı endişelerine yol açıyor ve fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Uzmanlar, tavan fiyat uygulamasının uygulanabilirliğine şüpheyle yaklaşıyor ve Rusya'nın bu adım karşısında G7 ekonomilerine petrol ve rafine ürün ihracatını yasaklaması ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

OPEC perşembe günü açıklayacak fiyatları düşürebilir

Piyasalar küresel arz daralmasının yaşandığı bir dönemde, Suudi Arabistan'ın başı çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun perşembe günü gerçekleştireceği toplantıya odaklandı. OPEC+ grubunun ağustosta da hızlandırılmış üretim artışı kararına bağlı kalması bekleniyor. OPEC+ grubu son toplantısında daha önce planlananın aksine günlük 432 bin varil yerine temmuz ve ağustosta 648 bin varillik üretim artışına gitme kararı almıştı.