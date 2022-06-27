BIST 2.536
DOLAR 16,72
EURO 17,68
ALTIN 986,57
HABER /  GÜNCEL

Bakan Soylu Twitter'dan duyurdu! AFAD Başkanı oraya gidiyor dükkanlar açılmayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Soylu Twitter'dan duyurdu! AFAD Başkanı oraya gidiyor dükkanlar açılmayacak

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, sağanağın etkili olduğu İnebolu'ya gittiğini bildirdi. Bakan Soylu, dere boyu dükkanların açılmayacağını bildirdi.

Abone ol

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu’da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu’ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

Soylu paylaşımında, yağışların ardından yükselen dere ile dere kenarında devam eden çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.

İlgili Haberler
Zonguldak, Sinop, Bartın ve Kastamonu'yu şiddetli sağanak vurdu! Köprüler yıkıldı, evleri su bastı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den kırmızı ve sarı kodlu uyarı! 36 saat sürecek AFAD uyardı "Alt katta oturanlar üst katlara çıksın"
Foto Galeri Meteoroloji'den kırmızı ve sarı kodlu uyarı! 36 saat sürecek AFAD uyardı "Alt katta oturanlar üst katlara çıksın" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
12 İslam ülkesi ürünlerine gümrük vergisi düşürüldü, domuz eti kararı da var
12 İslam ülkesi ürünlerine gümrük vergisi düşürüldü, domuz eti kararı da var
İlginç anket: Dünyada öfkede ikinci, üzüntüde üçüncüyüz
İlginç anket: Dünyada öfkede ikinci, üzüntüde üçüncüyüz
Galatasaray, Hırvat golcü için düğmeye bastı! Sözleşmesindeki madde dikkat çekti
Galatasaray, Hırvat golcü için düğmeye bastı! Sözleşmesindeki madde dikkat çekti
Rasim Kaan Aytoğu evli mi eşi Esin Aytoğu kimdir, kaç yaşında? Rasim Kaan Aytoğu oğlu kimdir?
Rasim Kaan Aytoğu evli mi eşi Esin Aytoğu kimdir, kaç yaşında? Rasim Kaan Aytoğu oğlu kimdir?
Dolar resmen çöktü sonra toparladı! Dolar ve euro neden düşüyor? 27 Haziran piyasalarda son durum
Dolar resmen çöktü sonra toparladı! Dolar ve euro neden düşüyor? 27 Haziran piyasalarda son durum
Bakan Fatih Dönmez'den hidrojen sürprizi: Yol haritası açıklanacak
Bakan Fatih Dönmez'den hidrojen sürprizi: Yol haritası açıklanacak
Rasim Kaan Aytoğu kimdir aslen nereli kaç yaşında Rasim Kaan Aytoğu evli mi?
Rasim Kaan Aytoğu kimdir aslen nereli kaç yaşında Rasim Kaan Aytoğu evli mi?
Pınar Gültekin cinayeti kabine toplantısında görüşülecek: Üç ayaklı düzenleme
Pınar Gültekin cinayeti kabine toplantısında görüşülecek: Üç ayaklı düzenleme
Osman Wöber Kurtlar Vadisi neden öldü, kaç yaşında öldü? Osman Wöber kimdir?
Osman Wöber Kurtlar Vadisi neden öldü, kaç yaşında öldü? Osman Wöber kimdir?
Ucuz ve az yakan araçlara rekor ilgi 3 müşteriden 2'si hibrit soruyor
Ucuz ve az yakan araçlara rekor ilgi 3 müşteriden 2'si hibrit soruyor