Bu gece İstanbul'u vuracak yarın çok şiddetli olacak! Meteoroloji yağmur alarmında Kastamonu, Sinop...
İSTANBUL için meteoroloji ve AKOM'dan son dakika uyarıları geldi. Meteoroloji 27 Haziran hava durumu raporuna göre yurt genelinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor. Şiddetli yağışın süresinin 36 saati geçeceği bekleniyor. Bugün için 6 il kırmızı, 9 il turuncu, 8 il ise sarı kodla uyarıldı. AFAD ise Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışların şiddetini artıracağını açıkladı. İstanbul için de bu gece fırtına yarın kuvvetli yağış var.
TÜRKİYE baharda alması gereken yağmuru yaz aylarında alıyor. Yeni sağanak yağış dalgası bir çok ilde yaşamı durdurdu. Kırmızı kod verilen Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce'den sel haberleri geldi. Yağışlar durmayacak devamı var. İstanbul'da bu gece başlayacak ama asıl etkisini yarın gösterecek. Bugün de 23 kentte şiddetli yağış etkili oluyor. Meteoroloji 6 il için kırmızı, 9 il için turuncu, 8 il için ise ise sarı alarm verildi.
İstanbul için fırtına ve yağmur alarmı : Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) metropol kent için fırtına ve yağmur uyarısı yapıldı. AFAD'dan gelen açıklama şöyle:
-"Mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; saat 17.00'ten itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile (15-45km/s), beraberinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın saat 09.00 kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada ayrıca İstanbulluların etkili yağışlara karşı dikkatli olmaları, tedbir almaları istendi.
AFAD ise Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışların bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağını açıkladı. Tüm ekipler teyakkuza geçirildi. Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerindeki yağışlı havanın, yurdun kuzeydoğusuna doğru etkisini azaltacağını, hafta sonundan itibaren yağışlı ve soğuk havanın yurdu terk edebileceğini söyledi.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr Oran Şen ise, "Saatler geçtikçe durum daha da ciddileşiyor. Tehlike daha da artacak. Dere yatağına yakın yerlerdekiler evlerini terk etsinler. Risk daha da artıyor saatler geçtikçe. Akşam 18.00'e kadar bu devam edecek. Sonra Düzce'ye kayacak. Gece hafifleyecek. Damlaların çapları çok büyük. Bir saatte 14 kg yağdığını görüyorum. Bu çok fazla bir yağış. Dikey yamaçlar var, oraya yağan yağmur daha buraya gelmedi. Akşam 18.00'a kadar devam edecek." dedi.