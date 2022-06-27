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Ümraniye'de markete giden kız yaşadığı tacizi babasına anlattı ortalık karıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Ümraniye’de dükkanına müşteri olarak gelen kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çocuğun babası tarafından darp edildi. Aldığı darbeler sonrası market sahibi kanlar içerisinde yere yığılırken kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu.

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Olay, geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, markete alışveriş yapmak üzere gelen küçük kız çocuğu işletme sahibi tarafından tacize uğradı.

Kız çocuğunun yaşanan olayı babasına anlatması sonrası olay yerine gelen baba ve beraberindekiler, işletme sahibini sokak ortasında darp etti.

Kanlar içerisinde kaldı
Market sahibi, aldığı darbeler sonrası kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğunun taciz edildiğini iddia eden baba, konuya ilişkin şikayetçi olurken market sahibiyse hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleriyse taciz iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Öte yandan market sahibi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

“Para üstü verirken eli kızın eline değmiş"
Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Yuşa Eymen, “Market sahibi, para üstü verirken eli kızın eline değmiş. Kız da bu olayı babasına anlatmış. Kızın babası dükkana gelip market sahibini boynundan tutarak yere yatırdı. Tacizci diye bağırdıktan sonra da dövmeye başladı. Kısa süre sonra başka araçla gelen bir kişi de market sahibine saldırdı” diye konuştu.

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