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Portekiz basını yazdı: Fenerbahçe, PSG'li yıldız için harekete geçti

Portekiz basını yazdı: Fenerbahçe, PSG'li yıldız için harekete geçti

PORTEKİZ basını, Fenerbahçe'nin PSG’li Danilo için harekete geçtiğini yazdı. Fransız ekibi, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu satmaya hazır.

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Fenerbahçe’nin en önem verdiği transferlerin başında, orta sahaya yapılacak takviye geliyor. Jorge Jesus’un talepleri doğrultusunda yönetim William Carvalho, Willian Arao ve Sergio Oliveira için girişimlere başlamıştı. 3 futbolcu için de çalışmalar devam ederken, Portekiz basınına göre listeye bir isim daha eklendi: Danilo Pereira...

Record Gazetesi, Jesus’un vatandaşını Fenerbahçe’de görmek istediğini yazdı.

Kadroda düşünülmüyor

30 yaşındaki futbolcu, sezonun son haftalarında yaptığı açıklamada kariyerini PSG’de sürdürmek istediğini söylemişti. Ancak Le Parisien Gazetesi, Fransız ekibinin gönderilecek oyuncular listesinde Danilo’nun da yer aldığını yazdı. Luis Campos önderliğinde futbolda yeni bir yapılanmaya giden, teknik direktör Pochettino ile yolları ayırmaya hazırlanan PSG’nin, Portekizli yıldız için gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi. Fransız devinin orta sahaya ilk transferini de Renato Sanches ile yapması bekleniyor.

Portekiz’in vazgeçilmezi

Sarı-Lacivertliler’in Danilo için ilk teklifinin 5-6 milyon Euro civarında olması muhtemel. Portekizli yıldızın asıl mevkisi defansif orta saha olsa da 8 numaranın yanı sıra stoperde de görev yapabiliyor. Tecrübeli oyuncu, Portekiz’in bu ay oynadığı 4 Uluslar Ligi maçında da 90 dakika sahada kalmış ve savunmanın ortasında forma giymişti.

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