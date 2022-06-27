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Bülent Arınç'tan sonra AK Parti muhalifliğinde Hüseyin Çelik de coştu

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Bülent Arınç'tan sonra Hüseyin Çelik'in de hükümeti eleştirmesini YouTube kanalında değerlendirdi.

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Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla Halk TV, Tele 1, KRT gibi muhalif medyanın ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahramanı olmuştu.

AK Parti kurucularından Bülent Arınç'tan sonra Hüseyin Çelik de hükümeti eleştirerek gündeme gelme çabasına girdi. Çelik, Arınç'ın 'kral çıplak' ifadesine de destek verdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalında Hüseyin Çelik'in tartışılan sözlerini değerlendirdi.

PROGRAMIN TAMAMINI HADİ ÖZIŞIK'IN KANALINDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ

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