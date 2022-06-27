Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! 2022-2023 eğitim yılından itibaren ilk kez...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim yılından itibaren ilk kez Arapça ve İngilizce 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları' açacaklarını bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerinin ardından ilk kez Arapça ve İngilizce 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları' açacağız.Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz." dedi.