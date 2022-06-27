G7 zirvesine damgasını vurdu! Putin ile resmen dalga geçtiler!

Dünyanın gözü kulağı G7 zirvesinde. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen tarihi zirveden Rusya'ya bir yaptırım kararı daha geldi. Liderlerin Ukrayna savaşı dahil pek çok küresel konuyu masaya yatıracağı zirveye Putin şakası damgasını vurdu.

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G7 Liderler Zirvesi, Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Elmau Sarayı’nda başladı.

Zirvenin ana konuları arasında Rusya’nın saldırganlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımlar, NATO’nun rolü, iklim, sürdürülebilir yatırımlar, küresel gıda güvenliği, küresel sağlık, salgın, uluslararası kuruluşların sorunları çözmekteki kararlık ve ortak iş birlikteliklerinin yer alacağı belirtildi. Ancak zirveye liderlerin Putin sözleri damgasını vurdu. Zira G7'ye katılan ülke liderleri Rusya Devlet Başkanı Putin'i ti'ye aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz' dedi

Putin'in ata bindiği fotoğrafa gönderme

Johnson'un bu sözleri üzerine Putin'in üstsüz bir şekilde ata bindiği fotoğrafa gönderme yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 'Üstsüz ata binme' önerisinde bulundu. Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'in 'Ah evet en iyi fikir bu' sözleri gülüşmelere neden oldu.

Sert lider imajı ile bilinen Putin'in Sibirya'daki tatiline air görüntüler Kremlin tarafından sıklıkla kamuoyu ile paylaşılıyor. G7 liderlerinin ti'ye aldığı fotoğraf da tam da bu amaca hizmet etmesi için Kremlin tarafından yayınlanmıştı. 2009 yılında Putin, güney Sibirya'nın Tuva bölgesinde ata binmiş, Putin'in bu pozu viral olmuştu.

Zelenski de katılıyor

G7 Liderleri Zirvesi'ne ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, İtalya ve Japonya'nın yanı sıra, Avrupa Konseyi ve Komisyon Başkanları, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) de katılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise zirvede video konferans yöntemiyle yer alacak. Ayrıca Almanya, Arjantin, Hindistan, Endonezya, Senegal ve Güney Afrika’yı da zirveye davet etti.