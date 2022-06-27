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Japonya'da sıcak hava dalgası alarmı! 37 milyon kişiye 'ışıkları kapatın' çağrısı

Japonya'da sıcak hava dalgası alarmı! 37 milyon kişiye 'ışıkları kapatın' çağrısı

Japon hükümeti, sıcak hava dalgası nedeniyle oluşabilecek arz problemini gerekçe göstererek, Tokyo ve çevresinde yaşayanlara daha az elektrik kullanma çağrısı yaptı.

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Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, bugün yerel vakitle öğleden sonra elektrik talebinin ciddi seviyede olmasını bekliyor.

BBC'de yer alan habere göre; Bakanlık, gereksiz ışıkların kapatılmasını talep ederken sıcak çarpmalarının engellenmesi için klimaların kullanılabileceğini bildirdi.

Japon hükümeti, söz konusu uygulamanın Tokyo saatiyle 15.00'ten başlayarak 3 saatlik bir periyotta yapılmasını istedi.

Yetkililer, sıcaklıkların artması nedeniyle haftalardır elektrik kesintisi uyarısında bulunuyordu.

Elektrik sağlayıcıları arzı artırmak için çalışmalarını sürdürse de sıcaklıkların tırmanmasıyla durumun öngörülemeyebileceğine dikkat çekiliyor.

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