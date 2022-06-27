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Su seviyesi yükseldi yol trafiğe kapatıldı! Sürücüler dikkat açıklama geldi

Su seviyesi yükseldi yol trafiğe kapatıldı! Sürücüler dikkat açıklama geldi

 SİNOP Ayancık’ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Ayancık-Türkeli güzergahı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

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Ayancık Kaymakamlığı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliği açısından Ayancık-Türkeli güzergahının geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle can ve trafik güvenliğinin tehlikeye maruz kalmaması için İkisu mevkisinden itibaren Ayancık-Türkeli yolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahlar Çamurca-Yenigüler istikametindeki köy yoludur. Sürücülerin dikkatli olmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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