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Özcan Köknel kimdir kaç yaşında neden öldü? Özcan Köknel kitapları ve eserleri

Özcan Köknel kimdir kaç yaşında neden öldü? Özcan Köknel kitapları ve eserleri

Psikiyatri camiasının duayenlerinden 93 yaşındaki psikiyatrist yazar Prof. Dr. Özcan Köknel vefat etti. Türkiye'nin önde gelen psikiyatristlerinden olan ve gençler üzerinde çalışmalara ağırlık veren bilim insanının hayatı merak edildi. Peki Özcan Köknel kimdir, kaç yaşında öldü? Özcan Köknel kitapları ve biyografisi...

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Psikiyatri camiasının bilindik isimlerinden 93 yaşındaki psikiyatrist yazar Prof. Dr. Özcan Köknel yaşamını yitirdi. Vefat haberini duyuran Türkiye Psikiyatri Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Değerli hocamız, Derneğimizin 1996-1998 yılları arasında Merkez Yönetim Kurulu başkanlığını yürüten Prof. Dr. Özcan Köknel'in 25 Haziran'da vefat ettiğini öğrendik. Çok üzgünüz." ifadeleri kullanıldı.

Özcan Köknel kimdir: Psikiyatrist, yazar ve öğretim üyesi olan Özcan Köknel, 1928 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1952 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve aynı fakültede psikiyatri uzmanlığı eğitimini 1958 yılında tamamlayarak öğretim üyesi olmuştur. Bir süre Roma'da çalışan Özcan Köknel, 1995 yılında emekliye ayrılmıştır. 1996-1998 yılları arasında  Türkiye Psikiyatri Derneği'nin Merkez Yönetim Kurulu başkanlığını yürütmüştür.

Uzun bir süre İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Özcan Köknel, çoğunlukla halka yönelik yazdığı popüler psikiyatrik kitaplarla tanınmıştır. Özcan Köknel, bilimsel çalışma, araştırma ve yayınları; gençlik sorunları, ruh sağlığı, davranış bozukluklarının ilaçla tedavisi, ilaç bağımlılığı alanlarında yoğunlaşmıştır.

Kitapları ve eserleri:

Kişilik

Bilgenin Aynası

İnsanı Anlamak

Dolu Dolu Yaşamak

Korkular

Yaşlanmayan Yaşlılar

Kaygıdan Korkuya

Zorlanan İnsan

Depresyon

Akıl ile Düşünce Gücü

Duygusal Akıl

Şiddet Dili

Çatışan Değerlerimiz

Stres

99 Sayfada Panik Atak

Yaşamın Zaferi

Bireysel ve Toplumsal Şiddet

Ailede ve Toplumda Ruh Sağlığı

Nedenin Nedeni

Bağımlılık

Kişilikten Kaçış: Alkolden Eroine

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