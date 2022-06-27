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Vahşet! Annesi yapmış cesedi derin dondurucuda bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Vahşet! Annesi yapmış cesedi derin dondurucuda bulundu

ABD'nin Michigan eyaletinde 3 yaşındaki bir çocuğun cesedinin derin dondurucuda bulunmasının ardından anne Azuradee France tutuklandı.

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ABD'nin Michigan eyaletinde Detroit kentinde polis, bir binanın bodrum katındaki derin dondurucuda 3 yaşında bir çocuğun cansız bedenini buldu. Olayın ardından çocuğun annesi Azuradee France cinayet, çocuk istismarı, işkence ve bir kişinin ölümünü gizlemek suçlarından gözaltına alındı.

31 yaşındaki kadın, yapılan soruşturmanın ardından hapse atılırken, Wayne County Savcısı Kym Worthy, "Bu davadaki iddia edilen gerçekler, duygusuz olanları bile hayrete düşürdü. Çocuklarımız sadece silahlı şiddetten değil, evde onlarla birlikte yaşayan katiller yüzünden de risk altında olmaya devam ediyor" dedi.

Çocuğun nasıl ve ne zaman öldüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD
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