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Esenyurt’ta son iki günde iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Esenyurt’ta son iki günde iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Esenyurt’ta son iki günde, iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Her iki olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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Olayların ilki 25 Haziran'da İnönü Mahallesinde yaşandı. Leyla Aksu (25) isimli kadın bir apartmanın 4'üncü katında bulunan yalnız yaşadığı evinin balkonunda düşerek hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Aksu'nun cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları, Leyla Aksu'nun düşmeden önce evinden tartışma sesleri yükseldiğini iddia etti.

Diğer olay ise 26 Haziran’da Zafer Mahallesinde lüks rezidansta yaşandı. Nefise M. isimli kadın, kendisini rezidansın 7'inci katındaki evinin penceresinde aşağı bırakarak intihar etti. O anlar cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.
Polis her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

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