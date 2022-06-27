15 Temmuz milli bayram mı 2022 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

2022 yılının dini ve resmi tatil günlerinde tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün tatil olacak araştırması yapıyor. 2022 yılında 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı arefesi ise 8 Temmuz Cuma olacak. İlk 2 günü hafta sonuna denk gelen Kurban bayramı 12 Temmuz Salı günü bitecek. Peki Kurban bayramı 15 Temmuz ile birleşir mi?

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15 Temmuz darbe girişiminde saldırganlara karşı Türk halkının göstermiş olduğu dillere destan olan mücadelenin ardından, 2017 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Bu yıl altıncı kez kutlanacak 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığı merak konusu olurken, bu tatilden kimlerin yararlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte ayrıntılar...

240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak ve 15 Temmuz gazilerini anmak için ilan edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" bu yıl 6. kez kutlanacak. Kutlamalarına kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu ise 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil mi? sorusu oldu. "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" ile ilgili detaylı bilgiler ve 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz resmi tatil mi:

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

15 Temmuz kaç gün tatil:

Resmi yasaya göre "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" 1 iş günü tatil olarak belirlenmiştir. Buna göre bu yıl 15 Temmuz 2022 Cuma gününe denk geliyor.

Kurban bayramı ile birleşti mi: Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz’da idrak edilecek. Kurban bayramının birinci günü cumartesine denk geliyor. Ülkemizde zaman zaman bayram tatilleri hafta sonlarıyla birleştiriliyor ve tatil süresi 9 günü bulabiliyor. Henüz bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Çalışanların 13 Temmuz Çarşamba günü iş başı yapması beklenirken bir yandan da gözler kabine toplantısında. Kabine toplantısında bayram tatilinin kaç gün olacağı ve tatilin 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü’yle birleştirilip birleştirilmeyeceğinin konuşulacağı öğrenildi. Şayet hafta sonları ve 15 Temmuz’da eklenirse tatil 9 gün olacak.