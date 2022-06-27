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Mansur Yavaş'ın Fatih Ünal için suç duyurusunda karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mansur Yavaş'ın Fatih Ünal için suç duyurusunda karar

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal hakkında "görevi kötüye kullandığı" iddiasıyla yaptığı suç duyurusu başvurusunun, "yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle işleme konulmamasına" karar verildi.

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Yavaş'ın avukatı aracılığıyla yaptığı şikayet üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca görevi kötüye kullanma iddiasıyla Ünal hakkında yürütülen tahkikat tamamlandı.

Taraflara tebliğ edilen kararda Ünal'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili olduğu, Meclis Başkanının bulunmadığı oturumları, yasanın kendisine verdiği yetkiyle yönettiği hatırlatıldı.

Ünal'ın başkanlık yaptığı oturumda, Yavaş'a yönelik sarf edilen sözlere ilişkin tazminat davası açılabileceği belirtilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Belediye Meclis Başkanının meclisi yönetim tarzı ile ilgili hususlardaki itirazı, disiplin soruşturmasına konu edilebilir. Bu kapsamda cezai yönden tahkikatı gerektirir bir durum bulunmadığından, atılı görevi kötüye kullanma suçunun yasal unsurları oluşmadığı için şikayet dilekçesinin işleme konulmamasına karar verilmiştir."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, belediye ve bağlı kuruluşların faaliyet raporlarının ele alındığı 15 Nisan'daki oturumda, meclis kürsüsünde kendisine yönelik dile getirilen iddialara müdahale etmediği gerekçesiyle oturumu yöneten Fatih Ünal hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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