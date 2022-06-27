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Bingöl'deki kayıp! 79 yaşındaki adam korkunç halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bingöl'deki kayıp! 79 yaşındaki adam korkunç halde bulundu

 BİNGÖL’ün Genç ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan 79 yaşındaki kişinin cesedi, toprağa gömülü bulundu.

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Dün Pınaraltı köyündeki evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan Teyfik K. için ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusu yaptı.

Arama çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede toprağa gömülmüş ceset tespit etti.

Yapılan incelemede cesedin Teyfik K'ye ait olduğu belirlendi.

Silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilen Teyfik K'nin cesedi Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.

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