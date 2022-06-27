Karadeniz'i şiddetli sağanak vurdu! Köprüler yıkıldı, evleri su bastı AFAD'den hayati uyarı: Evleri terkedin üst kata çıkın
Karadeniz'i şiddetli sağanak vurdu. Zonguldak, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da şiddetli sağanak etkili oluyor. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da dereler taştı, yollar kapandı, köprüler yıkıldı. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı, mahsur kalanlar botlar ve iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Bölge için çarşambaya kadar kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Ajansların servis ettiği kareler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak'ı "kırmızı kodla" uyaran Meteoroloji, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi. Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) alarma geçti.
Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.
Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Kastamonu’nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı.
İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.