Bakan Nureddin Nebati'den İsmailağa Cemaati'ne taziye: Yeni lider Hasan Kılıç paylaştı
Bakan Nebati, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümü sonrası İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç'ın hesabından duyuruldu.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cuma günü cenaze töreni düzenlenen Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu.
Cemaatin yeni lideri olarak duyurulan Hasan Kılıç'ın Twitter hesabından Nebati'nin fotoğrafı, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mahmud Efendi Hz’lerinin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye taziye ziyaretinde bulundu." notuyla paylaşıldı.