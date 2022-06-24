Mahmut Ustaosmanoğlu toprağa verildi Mezarlıkta yoğunluk görüntülendi
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nde düzenlenen cenazenin ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi. Mürşidi Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedildi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazının ardından araca konulan Ustaosmanoğlu'nun tabutu, defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığına getirildi. Çok da seveni de mezarlığa gitti.
Din alimi Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde medfun hocası Ali Haydar Efendi'nin yanında toprağa verildi
Cenaze için yapılan hazırlıklarda yer alan Yasin Ramazan Gülmüş, "Benim babam gassal, mezarlığa başladığından beridir sürekli onunla beraber mezarlığa gider gelirdim. Beraber cenaze yıkadığımız da oldu, sayısız cenaze törenine katıldım. Efendi hazretlerinin mezarını düzenlemek, etrafında çalışmak nasip oldu. Bu aşırı derecede güzel bir duygu. Burada çalışan abilerden Allah razı olsun ki bizim de yardım etmemize izin verdi. 20 yaşındayım, 20 senelik hayatım boyunca yaşadığım en güzel duygu buydu benim için. Efendi hazretlerine Allah'tan rahmet diliyorum, cemaatimize de başsağlığı diliyorum" dedi.