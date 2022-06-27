BIST 2.530
DOLAR 16,50
EURO 17,45
ALTIN 973,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Balıkesir'de yaşandı! Yüzerken bir anda oldu öğretmenden acı haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Balıkesir'de yaşandı! Yüzerken bir anda oldu öğretmenden acı haber

BALIKESİR'in Erdek ilçesinden son gelen haber üzüntüye boğdu. Denize girdikten bir süre sonra kalp krizi geçiren matematik öğretmeni Salih Özkan hayatını kaybetti.

Abone ol

Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi'nde görevli 65 yaşındaki matematik öğretmeni Salih Özkan, Çuğra mevkiinde serinlemek için denize girdi. Vatandaşlar bir süre sonra çırpınmaya başlayan Özkan'ı fark etti. Salih Özkan'ı sudan çıkartan vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Özkan, hayatını kaybetti.

İki çocuk babası Özkan'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Ahmed Selahaddin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz milli bayram mı 2022 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz milli bayram mı 2022 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?
Elektrikli süpürge sesinden rahatsız oldu 40 yıllık eşini kabloyla boğarak öldürdü
Elektrikli süpürge sesinden rahatsız oldu 40 yıllık eşini kabloyla boğarak öldürdü
Tokat'ta kapalı otoparkta duran arabanın ön tarafı perişan oldu
Tokat'ta kapalı otoparkta duran arabanın ön tarafı perişan oldu
Bingöl'deki kayıp! 79 yaşındaki adam korkunç halde bulundu
Bingöl'deki kayıp! 79 yaşındaki adam korkunç halde bulundu
Hadlerini iyice aştılar! Fransa'dan Türkiye'ye çirkin sözler...
Hadlerini iyice aştılar! Fransa'dan Türkiye'ye çirkin sözler...
Mansur Yavaş'ın Fatih Ünal için suç duyurusunda karar
Mansur Yavaş'ın Fatih Ünal için suç duyurusunda karar
Reuters'ın iddiasına göre BDDK kararı sonrası bankalar kredi kullanımını durdurdu
Reuters'ın iddiasına göre BDDK kararı sonrası bankalar kredi kullanımını durdurdu
Özcan Köknel kimdir kaç yaşında neden öldü? Özcan Köknel kitapları ve eserleri
Özcan Köknel kimdir kaç yaşında neden öldü? Özcan Köknel kitapları ve eserleri
Siirt’te odun kesmeye giderken mayına basan köylü yaralandı
Siirt’te odun kesmeye giderken mayına basan köylü yaralandı
Kemal Kılıçdaroğlu İslam dünyası konuşmasında Karl Marx ve Bakara Suresi'nden atıflar yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu İslam dünyası konuşmasında Karl Marx ve Bakara Suresi'nden atıflar yaptı