Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacaklar mı kaç para ödenecek?

Kurban bayramı 9 Temmuz'da başlıyor peki emekliye dini bayramlar öncesinde devlet tarafından ödenen emekli ikramiyesi kaç para olacak ve ne zaman yatacak? 1.100 lira olan bayram emekli ikramiyesinin 1 Temmuz ile 8 Temmuz arasında ikramiyelerin verilmesi bekleniyor. Peki kimlerin bayram ikramiyesi eksik yatacak, yeni emekli olan bayram ikramiyesi alacak mı?

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Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri için geri sayım başlamış durumda. Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceği araştrılıyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri her sene verilen bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zam var mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte emekli ikramiyelerine ilişkin merak edilen detaylar...

2022 emekli ikramiyesi ne kadar:

Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri bin 100 lira olarak ödendi. Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak: Koronavirüs sebebiyle pek çok kişi geçim derdine düşerken, bayramlarda verilen ikramiyeler bir nebze de olsa emeklinin yüzünü güldürüyor. 9 Temmuz’da Kurban Bayramı’nın birinci günü olacağından geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene 1 Temmuz ile 8 Temmuz arasında ikramiyelerin verilmesi bekleniyor. Şu anda resmi makamlardan net bir tarih gelmese de bu tarihler arasında ikramiyenin yatırılması bekleniyor.

Yeni emekli bayram ikramiyes alacak mı: Çiçeği burnunda emekliler Kurban Bayramı’nda verilecek olan ikramiyeden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Onlara güzel haberi verelim. Yeni emekliler de Kurban Bayramı’nda yatırılacak olan 1100 TL’yi hesaplarında görebilecek. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da yine Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

Emekli bayram ikramiyesi kimler alabilir:

Yaşlılık aylığı,

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı,

Gaziler,

Muharip gaziler,

Şehit yakınları,

Güvenlik korucuları,

Vazife malullüğü aylığı,

Malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile,

Şampiyon sporcular ve

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri emekli bayram ikramiyesi alabilir.

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.