BIST 2.530
DOLAR 16,50
EURO 17,45
ALTIN 973,84
HABER /  GÜNCEL

Piyasaya süreceklerdi! Ankara'da 35 ton etil alkol ele geçirildi

Piyasaya süreceklerdi! Ankara'da 35 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, bir depoya düzenlenen baskında sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi.

Abone ol

Şehir dışından getirilen metil alkolün sahte içki imalatında kullanılması için etil alkole çevrilerek başta eğlence mekanları olmak üzere piyasaya sürüleceği bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan'da bir depoyu takibe aldı.

Operasyonda 34 bin 438 litre etil alkol ele geçirildi
İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, depoya baskın düzenledi. Operasyonda 34 bin 438 litre etil alkolün yanı sıra, dönüştürme işlemi için kullanılan büyük plastik depo, pet şişe ve bidonlar ele geçirildi. Operasyonun ardından depo mühürlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.Y.A ve S.A hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka’yı kabul etti
Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka’yı kabul etti
Antalya'da 3. kez intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna için kokoreç teklifi
Antalya'da 3. kez intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna için kokoreç teklifi
Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacaklar mı kaç para ödenecek?
Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacaklar mı kaç para ödenecek?
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük fark attı! Ne Ekrem İmamoğlu ne de Mansur Yavaş
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük fark attı! Ne Ekrem İmamoğlu ne de Mansur Yavaş
Bakan Nureddin Nebati'den İsmailağa Cemaati'ne taziye: Yeni lider Hasan Kılıç paylaştı
Bakan Nureddin Nebati'den İsmailağa Cemaati'ne taziye: Yeni lider Hasan Kılıç paylaştı
Ukrayna son durumu açıkladı: 35 bin Rus askeri hayatını kaybetti
Ukrayna son durumu açıkladı: 35 bin Rus askeri hayatını kaybetti
Pervin Buldan'dan asgari ücret tepkisi: Türkiye toplumunu rahatlatacak karar çıkmaz
Pervin Buldan'dan asgari ücret tepkisi: Türkiye toplumunu rahatlatacak karar çıkmaz
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman kaç para yatacak zam detayı
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman kaç para yatacak zam detayı
AK Parti'li Aydemir: CHP Grup Başkanvekili 6'lı masaya meydan okudu
AK Parti'li Aydemir: CHP Grup Başkanvekili 6'lı masaya meydan okudu
Av tüfeğiyle ayrı yaşadığı eşini vurdu, çocuklarıyla kaçarken yakalandı
Av tüfeğiyle ayrı yaşadığı eşini vurdu, çocuklarıyla kaçarken yakalandı