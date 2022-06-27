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Meteorolojiden Samsun için uyarı derelerden uzaklaşın, Samsun saatlik hava durumu

Meteorolojiden Samsun için uyarı derelerden uzaklaşın, Samsun saatlik hava durumu

Samsun'un bazı ilçeleri için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

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Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, kentin batısında Alaçam ve Yakakent başta olmak üzere Vezirköprü, Bafra ve Havza ilçelerinde yer yer şiddetli yağışın saat 21.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

Alaçam ilçesinde son 6 saatte gerçekleşen yağış miktarının 58 kilogram, son bir saatte ise 43 kilograma ulaştığı vurgulanan açıklamada, "İlgili kurumlarımız ve belediye başkanlıklarımız gerekli önlemleri almış olup, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, vatandaşlarımızın can güvenliği için dere kenarlarından uzaklaşması büyük önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Samsun saatlik hava durumu
Samsun saatlik Hava durumu

Samsun 5 günlük hava tahmini

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