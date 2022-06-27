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Hatay Valiliği'nden Ümit Özdağ'ın şehre alınmamasına ilişkin açıklama

Hatay Valiliği'nden Ümit Özdağ'ın şehre alınmamasına ilişkin açıklama

Hatay Valiliğinden, kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde kamu düzeninin ve asayişin sağlanabilmesi ve huzurun temin edilebilmesi amacıyla kentte gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

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Hatay Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun, şehre alınmaması hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Hatay sınırına mayın döşeyeceğini iki gündür ilen eden, yabancı düşmanlığı ile her kesimden insanın bir arada yaşadığı, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü kadim şehir Hatay'ımızın sosyal dinamiklerine mayın döşeyeceğini söyleyerek, kışkırtıcı bir üslupla ilimize gelen tüm grup ve kişilerin, telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilmemesi adına kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde kamu düzeninin ve asayişin sağlanabilmesi, huzurun temin edilebilmesi amacıyla Valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır.

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