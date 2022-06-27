AUZEF sınav giriş yeri sorgulama 2022 AUZEF sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme yani telafi sınavı tercih işlemlerini yapan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

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AUZEF sınav giriş belgesi, bu hafta sonu sınava girecek adayların gündeminde yer alıyor. Adaylar sınavlara 2 Temmuz ve 3 Temmuz’da girecekler. AUZEF Sınav Yerleri açıklanır açıklanmaz http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile sorgulanacak.

AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

AUZEF Bütünleme sınavı 2 Temmuz ve 3 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Telafi sınavı için sınav merkezi tercih işlemleri, 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar yapılabildi. Henüz AUZEF sınav yerlerinin açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi.

Bitirme sınavına girmeyen öğrenciler telafi sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirler. Telafi sınavı, bitirme sınavı sonrası aldığınız FF, DD ve DC harf notlu dersleriniz için düzenlenir. FF alan öğrencilerin başarılı olması için telafi sınavına girmesi zorunludur. DD ve DC harf notunu alan öğrencilerin telafi sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır.