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Ev sahibinden kiracıya şaşkına çeviren teklif! Yüksek fiyata kiraya vermek için bunu da yaptılar

Ev sahibinden kiracıya şaşkına çeviren teklif! Yüksek fiyata kiraya vermek için bunu da yaptılar

Evlerini daha yüksek fiyata kiraya vermek isteyen kimi ev sahipleri kiracılarını çıkarabilmek için para teklif etmeye başladı. Öyle ki kiracısına, 6 aylık kira bedeli ile taşınma masraflarını ödemeyi teklif eden ev sahipleri olduğu söyleniyor.

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Türlü türlü bahanelerde kiracıları evden çıkarmak istediler. Kiracısına baskı yapan da işi tehdit boyutuna taşıyan da oldu.

Son olarak evlerini yüksekten kiralamak isteyen ev sahiplerinin başvurduğu yöntem şaşkına çevirdi. İddiaya göre kiracılara çıkmak için para teklif edilemeye başlandı.

Star'da yer alan habere göre gayrimenkul yatırım uzmanı Gencay Çiftçi, "6 aya kadar kira bedellerini ödeyerek kiracıların çıkmasını istiyorlar. Şuan Mecidiyeköy'ün eski mahallesinde oturanlar 1500-2000 lira kira veriyor. Yeni rakam 6 bin lira civarında... Şimdiden yeni kiracı ile daha yüksek rakamdan devam edebilmek için teklif ediyorlar" dedi. Çoğu kiracı ise bu ve benzeri teklifleri reddediyor.

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