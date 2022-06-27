Hulusi Akar mantık katliamı dedi ateş püskürdü: PKK elebaşı gözümüze sokuldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği süreci görüşmelerinde PKK yanlısı hareketlerinin devamına tepki göstererek “Teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamen kesmeden, bunları somut adımlarla, uygulamalarla göstermeden ‘evet’ dememiz mümkün değil” dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği talebine ilişkin, ''Siz bizim bu somut mücadelemize katılmayacaksınız, katılmadığınız gibi teröristlere destek vereceksiniz, bunlar için güvenli ülke olacaksınız, size sığınacaklar. Ondan sonra ‘Ben NATO’ya gireceğim.’ Niçin? ‘Bana saldırı olursa Türkiye bana yardım etsin.’ diye. NATO’ya girmenin anlamı bu. Bu konudaki bencilliğin, mantık katliamının açıkça görülmesi lazım.'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği talebine ilişkin, ''Siz bizim bu somut mücadelemize katılmayacaksınız, katılmadığınız gibi teröristlere destek vereceksiniz, bunlar için güvenli ülke olacaksınız, size sığınacaklar. Ondan sonra ‘Ben NATO’ya gireceğim.’ Niçin? ‘Bana saldırı olursa Türkiye bana yardım etsin.’ diye. NATO’ya girmenin anlamı bu. Bu konudaki bencilliğin, mantık katliamının açıkça görülmesi lazım.'' dedi.

Mantık katliamı

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği talebine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’ya gideceğiz. NATO’da önümüzdeki en önemli konulardan biri İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya kabul edilip edilmeme konusu. NATO’da tüm kararlar oy birliğiyle alındığı için Türkiye’nin ‘hayır’ demesiyle iki ülke NATO’ya giremez. Bizim NATO’nun açık kapı politikasına, karşı duruşumuz söz konusu değil. NATO genişlesin ama ilkeli bir şekilde genişlesin. NATO kurallarına, âdetlerine, geleneklerine uygun olsun bu genişleme.”

Terörün NATO’ya yönelik en önemli tehditlerin arasında yer aldığına vurgu yapan Bakan Akar, şöyle konuştu:

“Yıllardan beri Türkiye olarak terörle karşı karşıyayız. Masum insanların canlarına kasteden terör belası ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Siz bizim bu somut mücadelemize katılmayacaksınız, katılmadığınız gibi teröristlere destek vereceksiniz, bunlar için güvenli ülke olacaksınız, size sığınacaklar, onlara maddi-manevi destek sağlayacaksınız, akıl vereceksiniz. Ondan sonra ‘Ben NATO’ya gireceğim.’ Niçin? ‘Bana saldırı olursa Türkiye bana yardım etsin.’ diye. NATO’ya girmenin anlamı bu. Bu konudaki bencilliğin, mantık katliamının açıkça görülmesi lazım. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklar olarak söylediğimiz şey bu. Bu süreç, görüşmeler devam ederken bir de parmağını gözümüze sokar gibi terörist elebaşının fotoğrafı duvarlara yansıtıldı. Bu nasıl bir anlayış? ‘Ben bildiğimi yaparım.’ demek bu. Sen bildiğini yaparsan biz de bildiğimizi yaparız.”

Bu süreç, görüşmeler devam ederken bir de parmağını gözümüze sokar gibi terörist elebaşının fotoğrafı duvarlara yansıtıldı. Bu nasıl bir anlayış? ‘Ben bildiğimi yaparım.’ demek bu. Sen bildiğini yaparsan biz de bildiğimizi yaparız.

Bunu tüm muhataplarıyla da paylaştıklarını aktaran Bakan Akar, “Bizim; Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya kabulü ile ilgili teröristlere verdikleri desteği ve onlarla ilişkilerini tamamıyla kesmeden, bunları somut adımlarla, uygulamalarla göstermeden ‘evet’ dememiz mümkün değil. Aynı zamanda gizli ambargonun da kaldırılması kendileriyle yaptığımız görüşmelerde ortaya koyduğumuz görüşümüzdür.” diye konuştu.

Terörle mücadele konusuna da değinen Bakan Akar, mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

“Terörist neredeyse hedef orası” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Bakan Akar, “Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız, azimliyiz, buna da muktediriz.” diye konuştu. Operasyonların artan bir şiddet ve tempoda devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, şunları kaydetti: