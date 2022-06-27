Dolar düştü motorine indirim geliyor! Benzinde indirim ne zaman LPG indirimi var mı?

Motorin için beklenen indirim haberi nihayet geldi. Petrol ve dolardaki düşüş ile motorine 28 Haziran salı gecesi indirim geliyor. Salı gününü çarşambaya bağlayan gece gelecek olan motorin indirimi 1 TL 50 kuruş olacak. Dolar ve petrol fiyatlarındaki düşüşler göz önüne alındığında benzin ve LPG'de de indirim bekleniyor.

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Petroldeki düşüş ve dolardaki geri çekilme motorin için beklenen indirim haberini getirdi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinde, 28 Haziran salı gününü çarşambaya bağlayan gece 1 TL 50 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Haftalardır 17.35 TL'ye demir atan dolar kuru BDDK'nın kararı sonrası 16,70 TL'ye kadar düştü. Petrol fiyatlarında ise geçen hafta yaşanan düşüş benzine mini indirim getirirken, hafta sonu beklenen motorin indirimi pompaya yansıtılmamıştı.

Benzin, motorin ve LPG fiyatları 27 Haziran 2022 tarihi itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de şöyle:

İstanbul : Benzin: 27,26 TL, Motorin: 30,00 TL, LPG: 11,97 TL

İzmir : Benzin: 27,37 TL, Motorin: 30,04 TL, LPG: 12,09 TL

Ankara : Benzin: 27,35 TL, Motorin: 30,09 TL, LPG: 12,29 TL

Bugün petrol fiyatları ne kadar?

Cuma günü 109,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 109,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,45 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 109,29 ile 109,55 dolar aralığının direnç, 108,73 ile 108,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya'nın petrol ve gaz ihracatının kısıtlanmasına yönelik atılabilecek muhtemel adımlara ilişkin beklentiler, petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. G7 üyeleri, mevcut "enerji krizinden" çıkılması konusunda daha fazla petrol arzının küresel pazara ulaşmasına izin verilmesini istiyor ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması ve Moskova'nın gelirlerinin kısılması yönelik tedbirleri değerlendiriyor. Söz konusu beklentiler ise piyasalarda daha fazla arz daralması yaşanacağı endişelerine yol açıyor ve fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Uzmanlar, tavan fiyat uygulamasının uygulanabilirliğine şüpheyle yaklaşıyor ve Rusya'nın bu adım karşısında G7 ekonomilerine petrol ve rafine ürün ihracatını yasaklaması ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

OPEC perşembe günü açıklayacak fiyatları düşürebilir

Piyasalar küresel arz daralmasının yaşandığı bir dönemde, Suudi Arabistan'ın başı çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun perşembe günü gerçekleştireceği toplantıya odaklandı. OPEC+ grubunun ağustosta da hızlandırılmış üretim artışı kararına bağlı kalması bekleniyor. OPEC+ grubu son toplantısında daha önce planlananın aksine günlük 432 bin varil yerine temmuz ve ağustosta 648 bin varillik üretim artışına gitme kararı almıştı.