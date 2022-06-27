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Finlandiya halkından ankette tepki: Türkiye için ilkelerimizden vazgeçmeyelim

Finlandiya halkından ankette tepki: Türkiye için ilkelerimizden vazgeçmeyelim

İsveç ile birlikte NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya halkına NATO üyeliği karşılığında Türkiye'nin talepleri soruldu.

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Finlandiya'da yapılan bir anket, halkın büyük bölümünün Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki talepleri için ulusal ilkelerden vazgeçilmemesi gerektiği görüşünde olduğunu gösterdi.

Kantar TNS adlı kamuoyu araştırma şirketinin Helsingin Sanomat gazetesinin talebi üzerine yaptığı ankete göre Finlerin yüzde 70'i, Türkiye'nin sunduğu şartlar için ulusal mevzuatın değiştirilmemesi veya ilkelerden vazgeçilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Sadece yüzde 14'lük bir kesim taviz verilebileceğini belirtirken ankete katılanların yüzde 16'sı ise çekimser olduğunu söyledi.
Bu arada NATO üyeliğini destekleyenlerin oranı yüzde 79 çıktı. Halkın yüzde 11'i NATO üyeliğine karşı ve yüzde 10'u da çekimser kaldı.

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