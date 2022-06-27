Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... Milyonlarca kişiye 7 bin 200 lira destek! Başvurular bugün başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı' ile ilgili olarak aylık 450, 550, 600 lira şeklinde 3 ayrı ödeme yapılacağını, yapılan yardımın yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişeceğini aktardı.