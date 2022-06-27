Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... Milyonlarca kişiye 7 bin 200 lira destek! Başvurular bugün başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 15 milyar liralık 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün başladı. Peki Aile Desteği Programı kimleri kapsıyor? Ne kadar para yardımı yapılacak? Ödemeler ne zaman? İşte yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanacağı programla ilgili ayrıntılar...
Yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasının hedeflendiği 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün başladı. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı' ile ilgili olarak aylık 450, 550, 600 lira şeklinde 3 ayrı ödeme yapılacağını, yapılan yardımın yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişeceğini aktardı.
Yanık, "Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.
Peki Türkiye Aile Destek Programına başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte Türkiye Aile Destek Programı ile ilgili ayrıntılar...