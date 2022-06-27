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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Devrilen tırda sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Devrilen tırda sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Refüje çarpan araç bir anda yanmaya başladı. Araç içerisinde sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Edirne yönünde ilerleyen 39 DV 063 plakalı tır, Silivri mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Tır alev alırken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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